İsrail: İran, Suriye’deki tesislerde gelişmiş silahlar üretiyor

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ABD ve Avrupa ülkeleri, İran'la nükleer faaliyetleri konusunda bir anlaşmaya varmak için müzakerelerde bulunmaya devam ederken, olası bir anlaşmaya karşı İsrailli yetkililerden yeni bir açıklama geldi.

İsrail basınının aktardığına göre, New York'ta düzenlenen bir konferansta konuşan Savunma Bakanı Benny Gantz, “2022’de, İran’ın, başka saldırıların yanı sıra, sivillere ve kamusal hedeflere yönelik insansız hava araçları ve karadan karaya füze saldırıları yoluyla düzenlediği yıkıcı faaliyetlerinde bir artış gördük” dedi.

Gantz, İran’ı, “bölgedeki uzantılarını yılda bir milyar dolardan fazla silahlandırmakla” suçlayarak, İran'a yönelik yaptırımların kaldırılmasının, “bu uzantılar için ayrılan fonların katlanarak artmasına yol açacağını” söyledi.

Konuşmasında, katılımcılara, “Size İran’ın Suriye askeri endüstrisi üzerindeki kontrolünü göstermek istiyorum” diyen Gantz, 10 askeri tesise ait haritalar göstererek, şunları söyledi:

“İran, Suriye’deki bazı askeri fabrikaları, bölgedeki Hizbullah ve İranlı milisler için hassas füzeler ve gelişmiş silahlar üreten bir altyapıya dönüştürdü. Haritada size gösterdiğim yerler, özellikle de hassas füzelerin üretildiği Masyaf’taki (Hama kentinin güneybatısı) yer altı tesisi, bölge ve İsrail için büyük bir tehdit potansiyeli oluşturuyor.”

‘ASKERİ SEÇENEK’ ÇAĞRISI

İran’ın “Lübnan ve Yemen’de de gelişmiş füze ve silah endüstrisi inşa etmek için” çalıştığını iddia eden İsrailli Bakan, “Dünya İran'ın saldırganlığını frenlemeli ve inandırıcı ve somut bir askeri seçenek ortaya koymalıdır” ifadelerini kullandı.

Gantz, “Bir (nükleer) anlaşmaya varılsın ya da varılmasın, İran’ın nükleer ilerlemesi karşısında, ABD öncülüğünde uluslararası bir askeri tehdit oluşturmak esastır” diye konuştu.