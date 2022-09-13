İstanbul’da DAİŞ operasyonu: 9 gözaltı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, haklarında 6415 sayılı "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Kanununa Muhalefet" ve "Silahlı Terör Örgütü Üyeliği" suçları kapsamında birbirleri ile ortak para trafiği olan ve DAİŞ ile bağlantılı işlemler yaptıkları belirtilen şüphelilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılığın talimatıyla, İstanbul'da ikamet eden 2'si Türkiye vatandaşı, 9'u yabancı uyruklu olmak üzere 11 şüpheliyi yakalamak için operasyon yapıldı.

Operasyonda 9 kişi yakalanırken 2 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor. (Kaynak: AA)