Politika

İstanbul’da DAİŞ operasyonu: 9 gözaltı

Terör örgütü DAİŞ ile bağlantılı işlemler yaptığı, birbirleri ile ortak para trafiği tespit edildiği belirtilen 2'si Türkiye vatandaşı 11 şüpheliden 9'u yakalandı.
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv
türkiye İstanbul DAİŞ operasyon

HABER MERKEZİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, haklarında 6415 sayılı "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Kanununa Muhalefet" ve "Silahlı Terör Örgütü Üyeliği" suçları kapsamında birbirleri ile ortak para trafiği olan ve DAİŞ ile bağlantılı işlemler yaptıkları belirtilen şüphelilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılığın talimatıyla, İstanbul'da ikamet eden 2'si Türkiye vatandaşı, 9'u yabancı uyruklu olmak üzere 11 şüpheliyi yakalamak için operasyon yapıldı.

Operasyonda 9 kişi yakalanırken 2 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor. (Kaynak: AA)

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