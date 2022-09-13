Başbakan: Çalışkan bir neslin yetişmesine ihtiyacımız var

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı’nın ilk ders zilini, Duhok’un Berdereş ilçesindeki Eylul İlkokulunda katıldığı törende çaldı.

Törende bir konuşma yapan Başbakan, okula yeni başlayan öğrencileri tebrik ederek, her yılı başarılarla dolu geçirmelerini diledi.

Başbakan, “Eğitim süreci boyunca hepimizin, gelecekte milletine ve ülkesine daha iyi hizmetler sunacak çalışkan ve anlayışlı bir yeni neslin yetişmesine ihtiyacı var” dedi.

Son iki yıldaki zorluklara rağmen görevlerini aksatmadan yerine getirdikleri için öğretmenlere teşekkür eden Başbakan Mesrur Barzani, “Krizlerin eğitimi aksatmasına izin vermediler. Onlar sayesinde eğitim süreci devam etti. Öğrenci velilerine ve Eğitim Bakanlığı’na da çocukların eğitimlerini sürdürmelerine yardımcı oldukları için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Dünyada son dönemde yaşanan krizlerin birçok ülke ekonomisini etkilediğini ve Kürdistan’da etkilerinin daha fazla hissedildiğini kaydeden Başbakan, “Bütün bu krizlere rağmen direnç göstermeyi ve kendi ayaklarımız üstünde durmayı başardık. Tüm Kürdistan vatandaşlarına, özellikle de öğretmenlere, bu zorlu süreçte gösterdikleri direnç için tek tek teşekkür ediyorum. Ancak şuna emin olun, hükümet sizi ihmal etmedi, etmeyecek de. Mevcut sorunları bir günde çözemeyebiliriz ancak süreç içinde tümünü çözeceğiz” diye konuştu.

Başbakan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kürdistan’da güçlü bir ekonomik altyapı oluşturmaya çalışıyoruz. Son iki yılda yapmaya çalıştıklarımız pek görülmüyor ancak yakın zamanda meyvelerini alacağımız bir altyapı oluşturuyoruz. Bu da istihdam sağlayabileceğimiz bir ekonomimiz olsun diye yapılıyor. Her vatandaş kendisi ve yeni nesil için daha iyi ve başarılı bir yaşam oluşturmak ister.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti, vatandaşların bilinçlendirilmesi, vatan sevgisi ve toplumun yüce değerlerinin öneminin daha iyi kavranması için bir kampanya başlatmıştır.

Siz sevgili öğrenciler ülkemizin geleceğisiniz ve geleceğimiz sizin ellerinizde olacak.”