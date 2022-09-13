Afrinli göçmenlerin kaldığı kamplarda kolera tehlikesi

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Afrin İnsan Hakları Örgütü yaptığı açıklamada, Halep'in kuzey kırsalındaki Şehba bölgesindeki 5 kamp ve köyde yaşayan binlerce Afrinli göçmenin kötü şartlarda yaşadığı ve tıbbi malzeme yetersizliğinin olduğu belirtildi.

Suriye rejim güçlerinin bölgeyi kuşatması ile Türkiye’nin bölgeye yönelik saldırılar düzenlemesi sağlık ve tıbbi yardımları olumsuz etkilediği belirtilen açıklamada, hava sıcaklığının da başta kolera olmak üzere bağırsak iltihabı ve enfeksiyonları gibi bulaşıcı hastalıkları artırdığı kaydedildi.

Açıklamada Avrin Hastanesi'nde 20 Ağustos'tan bu yana 443'ü çocuk olmak üzere 1009 kolera vakasının tespit edildiği kaydedildi.

Afrin İnsan Hakları Örgütü, açıklamasının sonunda, Dünya Sağlık Örgütü, UNICEF, Suriye Kızılhaçı, insani ve uluslararası kuruluşlara bölgeye ve Afrinli mültecilere gerekli yardımı sağlamaya çağırdı.

Suriye Sağlık Bakanlığı ve Rojava’daki Özerk Yönetim Sağlık Kurulu yaptığı açıklamada, Suriye ve Rojava’da kolera salgınının yayıldığı belirtilmişti.

Afrin Mart 2018'de Türk ordusu ve silahlı grupların kontrolüne girdikten sonra, Afrin'den yaklaşık 125 bin kişi mülteci konumuna düşmüş, Şehba bölgesi, Til Rıfat ve köylerindeki 5 kampa yerleşmişti.