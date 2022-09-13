Suriyeli yetkili: Türkiye’yle ilişkilerin düzeltilmesi için iki şartımız var

HABER MERKEZİ

Türkiye hükümetini Suriye’de Beşar Esad rejimiyle diyaloğa açık kapı bıraktığı açıklamalar gündemdeki yerini koruyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen ay yaptığı açıklamada “Bizim Esed’i yenmek, yenmemek gibi bir derdimiz yok. Devletler arasında siyasi diyalog veya diplomasi kesip atılamaz” demişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Suriye ile Türkiye istihbarat örgütleri arasında temasların olduğunu, Türkiye’nin Suriye ile diyalog için ön şartları olmadığını söylemişti.

Suriye Parlamentosu Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Butrus el Marjan, Türkiye'yle yakınlaşma ihtimaline dair Rus İzvestiya gazetesine konuştu.

Suriye'nin Türkiye'yle ilişkileri düzeltmeye hazır olduğunu kaydeden El Marjan, bunun için bazı şartları olduğunu ifade etti.

Suriyeli vekil, yakınlaşma için Ankara'nın Suriye'nin kuzeyindeki askeri varlığını sona erdirmesi ve Suriye topraklarındaki “terör örgütlerine” desteğini geri çekmesi gerektiğini söyledi.

El Marjan, “Öncelikle Türkiye, başkasının toprağını işgal ettiğini, BM Güvenlik Konseyi tarafından terör örgütü olarak görülen grupları barındırdığını kabul etmeli. Ayrıca Suriye topraklarından geri çekilmeli. Bunlardan sonra Suriye ilişkileri geliştirmeye hazır olacak” ifadelerini kullandı.

Türkiye'yle ilişkilerin düzeltilmesi önünde bazı ciddi engellerin sürdüğünü söyleyen El Marjan, Türkiye ve Suriye arasında güvenlik alanında bazı temaslar olduğunu belirtti.