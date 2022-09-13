Meral Akşener: HDP üzerinden terbiye edilmeye çalışılıyoruz

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, FOX TV'de katıldığı bir programda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Altılı masada çatlak var mı?" sorusuna hayır yanıtını veren Akşener, İYİ Parti'nin masadan kalkmak gibi bir düşüncesinin olmadığını söyledi.

Altılı masanın adayına ilişkin de konuşan Akşener, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayını bu altı liderin seçeceğini söylemesi sonrası bunu olumlu bulduk. Karar masadan çıkacak. Adayı altılı masa belirleyecek. Biz cumhur ittifakı değiliz. Orası bir ortak akıl platformu. Seçime tek adayla gidilmenin hem cumhurbaşkanlığını kazanmak hem de parlamenter sisteme geçiş açısından önemli buluyorum" dedi.

Akşener, "HDP'li bakan" tartışmasıyla ilgili olarak da açıklamalar yaptı, HDP üzerinden terbiye edilmeye çalışıldıklarını savundu:

"Birbirine karşı tavrı çok net olan iki parti var, İYİ Parti ve HDP. HDP de bizim olduğumuz yerde olmayacağını ifade ediyor.

Biz HDP'yle ilgili tutumumuzdan dolayı hemen önümüzde 'Altı milyon seçmen' diye bir şey çıkıyor. Altı milyon seçmenin her birine saygımız sonsuz. Seçmen istediğine oy verir. Bize düşen saygı duymaktır. Mümkünse o seçmenin oylarından kendimize alabilmektir, mesele bu."

Meral Akşener, açıklamalarında AK Parti'nin İmralı'da Abdullah Öcalan'la görüşme trafiğini başlattığına dair duyumlar aldıklarını da iddia etti.