Miçotakis’ten Erdoğan’a yanıt: Gece geleceğini söyleyenleri gün ışığında bekliyoruz

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Ankara-Atina hattında gerilim yükselirken, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.

Paris Elysee Sarayı'ndaki görüşmeden sonra Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan ile ilgili "Bir gece ansızın gelebiliriz” sözlerine atıfta bulunarak, "Gece geleceğini söyleyenleri biz gün ışığında bekliyoruz. Gün ışığı kimin halkı olduğunu ve gerçek gücün kimin tarafında olduğunu gösterir" şeklinde yanıt verdi.

Miçotakis ayrıca, Fransa ve Yunanistan arasında geçen sene imzalanan stratejik iş birliği anlaşmasına dikkat geçerek, "İlk Rafale'ler gökyüzünde uçuyor, ilk firkateynler inşa ediliyor" diye konuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da, "Yunanistan'ın egemenliğini tamamıyla destekliyoruz" derken, iki ülke arasında dış ve savunma politikalarında işbirliği ile silahlanmanın "karşı karşıya kalınan zorluklar ışığında daha da önemli olduğunu" ifade etti.

Macron ayrıca, Fransa'nın Yunanistan'a desteğini dile getirerek, iki ülke arasındaki stratejik iş birliği anlaşmasının "Doğu Akdeniz'de hiçbir provokasyona izin vermeyeceğini" söyledi.