Hulusi Akar’dan Yunanistan’a: Akıllı olun

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Malezya Milli Günü Resepsiyonu'nun ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'a yönelik "Bazıları sizin kulağınıza bir şeyler söyleyebilirler. Bunların geçerli olmadığını tarihte gördünüz. Aynı şeyi tekrarlatmayın. Bu konuda akıllı olun" dedi.

Hulusi Akar, Yunanistan sahil güvenlik unsurlarının son olarak Ege'de sivil bir gemiye ateş ettiğini belirterek, "Bunun hemen akabinde Yunanistan'daki siyasiler, Türkiye'yi saldırganlıkla suçluyor. Bu ikiyüzlülük değil de nedir?" şeklinde konuştu.

Hava Kuvvetleri Komutanlığının Doğu Akdeniz ve Ege'de planlı milli ve NATO faaliyetlerinin olduğunu, uluslararası hukuk, karşılıklı mutabakat kapsamında eğitim faaliyetlerinin bulunduğunu dile getiren Akar, şöyle konuştu:

"Bu faaliyetlerde dahi hem de Rus malı S-300 hava savunma sistemleri ile taciz ediyor, kilit atıyorlar. Hasmane, düşmanca bir tutum bu. Bunun ne müttefiklikle ne komşulukla ne önceki mutabakatlarla bir alakası var. Bunları yapıp düşmanca davranış gösteriyorlar. Bunlar kabul edilemez. Bu, büyük bir riyakarlık, ikiyüzlülük. Bunun görülmesi lazım. Biz her seferinde muhataplarımıza yazılı, sözlü bunları iletiyoruz. Türkiye'ye karşı olan bu davranışları takip ediyor, hiçbirini karşılıksız bırakmıyoruz. Ülkemizin hak, alaka ve menfaatlerini korumak ve kollamak için hem sahada hem de masada yapılması gereken ne varsa bugüne kadar yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Biz, barış, iyi komşuluk ilişkileri, uluslararası hukuk diyoruz, bu konularda iş birliği yapmak istiyoruz. Ege Denizi'nin bir barış denizi olmasını arzu ediyoruz fakat buna maalesef bir karşılık bulamıyoruz."

MIÇOTAKİS: GECE GELECEĞİNİ SÖYLEYENLERİ BİZ GÜN IŞIĞINDA BEKLİYORUZ

Ankara-Atina hattında gerilim yükselirken, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.

Paris Elysee Sarayı'ndaki görüşmeden sonra Miçotakis, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerine atıfta bulunarak, "Gece geleceğini söyleyenleri biz gün ışığında bekliyoruz. Gün ışığı kimin halkı olduğunu ve gerçek gücün kimin tarafında olduğunu gösterir" dedi.

Erdoğan, Yunanistan'la artan gerilimle ilgili konuşurken, "Bir gece ansızın gelebiliriz" ifadelerini kullanmıştı.