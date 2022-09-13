Hol Kampı'nda bir Ezidi kadın daha kurtarıldı

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Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) 25 Ağustos’ta Haseke’de DAİŞ mensubu kişilerin ailelerinin kaldığı Hol Kampı’na yönelik başlattığı İnsani ve Güvenlik Operasyonu kapsamında bir Ezidi kadını kurtardığı bildirildi.

Ezidi kadının DSG bünyesindeki Kadın Koruma Birlikleri (YPJ) tarafından kurtarıldığı belirtildi.

YPJ ayrıca, operasyonun 9’uncu gününde de Ezidi bir kadını kurtarmıştı.

DAİŞ, Ağustos 2014'te Şengal’e yönelik saldırarak 5 binden fazla Ezidi Kürt’ü öldürüp, binlercesini kaçırmıştı.

Saldırıdan sonra binlerce Ezidi yerinden oldu. İstatistiklere göre şu ana kadar 3 bin 554 kişi kurtarıldı, 2 bin 717 kişi ise hala kayıp.

Suriye ve Rojava’nın en büyük kamplardan biri olan Hol Kampı, dünyanın en tehlikeli kampı olarak nitelendiriliyor.