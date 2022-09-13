Rusya: Ukrayna’da tüm cephelerde büyük saldırılar başlattık

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Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Hava Kuvvetleri ile balistik ve topçu birlikleri çatışmaların devam ettiği bütün cephelerde Ukrayna ordusuna karşı büyük bir saldırılar gerçekleştiriyor” denildi.

Açıklamada doğuda Sloviansk, Konstantinivka ve Bakhmout, güneyde Mykolaïv ve Zaporijjia ile kuzeydoğuda Ukrayna’nın karşı saldırı başlattığı Kharkiv bölgelerinde saldırıların yoğunlaştığı aktarıldı.

KREMLİN’DEN KİEV’E İŞKENCE VE KÖTÜ MUAMELE SUÇLAMASI

Bu arada Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Ukrayna ordusunun, son günlerde geri aldığı topraklarda yaşayan sivil halka kötü muamele ve işkence uyguladığını iddia etti.

Peskov, “Bize gelen bilgilere göre, Kharkiv bölgesinde yaşayan sivil halka cezalandırıcı nitelikte uygulamalar yapılıyor, insanlar kötü muamele ve işkenceye hedef oluyor” dedi.

Ukrayna dün yaptığı açıklamada, çeşitli cephelerde eylül ayı başında başlatılan karşı saldırılan sonucu 6 bin kilometrekare genişliğinde bir alanın Rus birliklerinden geri alındığını bildirmişti.