Ukrayna’dan Almanya’ya tepki: Putin’i kızdırmak istemiyorlar

HABER MERKEZİ

Ukrayna Dışişleri Bakanı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Ukrayna, halkını özgürleştirmek ve soykırımdan kurtarmak için Leopards ve Marders silahlarına ihtiyacı olduğu sırada, Almanya’dan hayal kırıklığı yaratan mesajlar geliyor” ifadelerini kullandı.

Bu silahların neden teslim edilmediği konusunda Berlin’in mantıklı bu açıklama yapamadığını kaydeden Kuleba, Almanya’dan sadece soyut korkular ve özürler geliyor. Kiev’in korkmadığı Almanya’nın korktuğu ne?” sorusunu yöneltti.

Almanya daha önce uzun menzilli Howitzer topları göndermesine rağmen Ukrayna, bunun yeterli olmadığı görüşünde.

Bu açıklamadan önce Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Batı ülkelerine yaptığı çağrıda Rus birliklerine karşı saldırı başlatan ve bazı bölgelerde kaybedilen toprakları geri alan Kiev'e silah sevkiyatını artırmalarını istemişti.

Bu arada Zelenskiy'nin danışmanlarından Mykhailo Podolyak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yine Almanya’yı suçladı ve “Müttefikler altı aydır Ukrayna'ya kimin tank satacağını tartışıyor. Altı aydır ortada tank yok, çünkü siyasi irade yok. Ancak Rusya terörüne devam ediyor, insanlar ölüyor ve zaman boşa gidiyor. Biz Almanya’dan sözünü tutmasını bekliyoruz” dedi.

Berlin’de Kuleba ile görüşen Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, ülkesinin Ukrayna’ya yapacağı silah yardımını artırma vaadinde bulunarak, Kiev’e tank sevkiyatı ihtimalini dışlamamıştı.

Alman bakan, “Önümüzdeki haftalar ve aylar Ukrayna için çok önemli” ifadesini kullanmıştı.