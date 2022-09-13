Azerbaycan açıkladı: Çatışmalarda 50 asker öldü

HABER MERKEZİ

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan’la yaşanan çatışmalarla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, Azerbaycan ordusunda 42, Devlet Sınır Hizmetleri Komutanlığı’ndan 8 asker olmak üzere toplam 50 askerin hayatını kaybettiği belirtildi.

ERMENİSTAN BAŞBAKANI: AZERBAYCAN’LA ÇATIŞMALARDA 49 ASKERİMİZ ÖLDÜ

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan parlamentoda yaptığı konuşmada, Azerbaycan’la Karabağ bölgesinde yaşanan çatışmalarda 49 Ermeni askerinin hayatını kaybettiğini ve bu sayının artabileceğini söylemişti.

Paşinyan, sınır bölgesinde gerginliğin devam ettiğini kaydetmişti.

PAPIKYAN VE ŞOYGU GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Ermenistan Savunma Bakanı Suren Papikyan ile Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu telefonda görüşmüştü.

Ermenistan Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Papikyan'ın Şoygu ile yaptığı telefon görüşmesinde Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki son çatışmaların ele alındığı belirtilmişti.

Papikyan'ın bölgedeki durum hakkında Şoygu'yu bilgilendirdiği kaydedilen açıklamada, "Papikyan ve Şoygu, durumu istikrara kavuşturmak için gerekli adımların atılması konusunda anlaştılar" ifadesine yer verilmişti.

ERMENİSTAN’DAN BMGK’YA BAŞVURU KARARI

Öte yandan, Ermenistan devlet televizyonu Pyerviy Kanal'da yayınlanan haberde, Ermenistan Güvenlik Konseyi'nin gece saatlerinde olağanüstü toplantı gerçekleştirdiği bildirildi.

Haberde, toplantı neticesinde Ermenistan hükümetinin, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve Rusya'ya çatışmalarla ilgili resmi başvuruda bulunacağı belirtildi.

Azerbaycan-Ermenistan sınırında iki ülke askeri birlikleri arasında yoğun çatışmalar başlamıştı.