Politika

Peşmerge’den Kerkük’te operasyon

Peşmerge Güçleri, Kerkük’ün Qere Hasan bölgesinde DAİŞ’e yönelik askeri operasyon gerçekleştirdi.
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kürdistan DAİŞ Peşmerge Kerkük

KERKÜK (K24)

Peşmerge Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Peşmerge Güçlerinin Kerkük’ün Qere Hasan bölgesinde operasyon düzenlediği bildirildi.

Operasyon yapılan bölgenin DAİŞ tarafından gidiş geliş güzergahı olarak kullanıldığı kaydedilirken, Cewel Bor ve Axur Gurci köylerinin yanı sıra DAİŞ’in varlığından şüphelenilen noktalarda da operasyon yapıldı.

6 saat süren ve 4 koldan gerçekleştirilen operasyonun, geçtiğimiz ay söz konusu bölgede DAİŞ tarafından 2 Kürt vatandaşın kaçırılmasının ardından gelmesi dikkat çekti.

 

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