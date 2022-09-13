Politika

Fransa: Ermenistan-Azerbaycan arasındaki çatışmayı BMGK’ya taşıyacağız

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Azerbaycan ve Ermenistan sınırında yaşanan son gelişmeleri Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) taşıyacağını duyurdu.
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HABER MERKEZİ

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Macron'un, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefonda görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, Azerbaycan ve Ermenistan sınırında yaşanan gelişmeler anımsatılırken, Macron'un, ateşkese ve Ermenistan'ın toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi çağrısında bulunmaya devam ettiği kaydedildi.

"Fransa, durumu şu anda başkanlığını yürüttüğü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne taşıyacak" ifadesine yer verilen açıklamada, bu çatışmayla alakalı veya sonucu olarak ortaya çıkan tüm sorunların yalnızca müzakere yoluyla çözülmesi için Macron'un tüm taraflar için hazır olduğu vurgulandı.

TARAFLAR AÇIKLADI: 99 ASKER ÖLDÜ

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, söz konusu çatışmalar sonucu 50 Azeri askerinin, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ise 49 Ermeni askerinin öldüğünü duyurdu.

ERMENİSTAN’DAN BMGK’YA BAŞVURU KARARI

Öte yandan, Ermenistan devlet televizyonu Pyerviy Kanal'da yayınlanan haberde, Ermenistan Güvenlik Konseyi'nin gece saatlerinde olağanüstü toplantı gerçekleştirdiği bildirildi.

Haberde, toplantı neticesinde Ermenistan hükümetinin, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve Rusya'ya çatışmalarla ilgili resmi başvuruda bulunacağı belirtildi.

Azerbaycan-Ermenistan sınırında iki ülke askeri birlikleri arasında yoğun çatışmalar başlamıştı.

 

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