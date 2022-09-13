ABD: Askeri güçleri çekin

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ABD Dışişleri'nden yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Ermenistan'daki bombardıman haberleri da dahil olmak üzere Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki askeri eylemler konusundaki derin endişemizi iletmek için önceki gece görüştü" ifadelerine yer verildi.

Blinken'in, askeri güçlerin çekilmesi gerektiğini vurguladığı belirtilen açıklamada, "Başbakan Paşinyan'a, ABD'nin, Ermenistan ile Azerbaycan arasında çatışmayı derhal durdurma ve barış anlaşması için baskı yapacağına dair güvence verdiği" bilgisi paylaşıldı.

Diğer taraftan Blinken'in Aliyev ile de konuşmasına ilişkin yapılan yazılı açıklamada ise sınırdaki çatışmalar ve Ermenistan'daki bombardıman konusundaki kaygıların iletildiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, "Blinken, Cumhurbaşkanı Aliyev'i düşmanlığı durdurmaya çağırdı ve ABD'nin Ermenistan ile Azerbaycan arasında çatışmayı derhal durdurma ve barış anlaşması için bastıracağını vurguladı" ifadesi kullanıldı.

FRANSA: ERMENİSTAN-AZERBAYCAN ARASINDAKİ ÇATIŞMAYI BMGK’YA TAŞIYACAĞIZ

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Azerbaycan ve Ermenistan sınırında yaşanan son gelişmeleri Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) taşıyacağını duyurdu.

Açıklamada, Macron'un, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefonda görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, Azerbaycan ve Ermenistan sınırında yaşanan gelişmeler anımsatılırken, Macron'un, ateşkese ve Ermenistan'ın toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi çağrısında bulunmaya devam ettiği kaydedildi.

TARAFLAR AÇIKLADI: 99 ASKER ÖLDÜ

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, söz konusu çatışmalar sonucu 50 Azeri askerinin, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ise 49 Ermeni askerinin öldüğünü duyurdu.

ERMENİSTAN’DAN BMGK’YA BAŞVURU KARARI

Öte yandan, Ermenistan devlet televizyonu Pyerviy Kanal'da yayınlanan haberde, Ermenistan Güvenlik Konseyi'nin gece saatlerinde olağanüstü toplantı gerçekleştirdiği bildirildi.

Haberde, toplantı neticesinde Ermenistan hükümetinin, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve Rusya'ya çatışmalarla ilgili resmi başvuruda bulunacağı belirtildi.

Azerbaycan-Ermenistan sınırında iki ülke askeri birlikleri arasında yoğun çatışmalar başlamıştı.