Politika

AB: Rusya ile görüşmemiz gereken şeyler var

AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Moskova'ya yönelik yaptırımlara ve Ukrayna'ya askeri desteğe rağmen, AB'nin nükleer güvenlik ve küresel gıda arzı gibi kilit konularda Rusya ile diplomatik temasını sürdürmesi gerektiğini söyledi.
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AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Josep Borrell
AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Josep Borrell
avrupa AB Josep Borell Rusya

HABER MEKREZİ

Avrupa Paralmentosunun toplantısında konuşan Avrupa Birliği(AB) Dışişleri Yüksek Temsilcisi Josep Borrell , "Diplomatlar herkesle konuşmak üzere eğitildi ve şüphesiz Rusya Devlet Başkanı ile görüşmemiz gereken bazı şeyler var" dedi.

Borrell, Rusya'nın Ukrayna güçlerini bombalamakla suçladığı Zaporozhye Nükleer Santrali çevresindeki güvenliği, işbirliğinin gerekli olduğu bir alan olarak gösterdi.

Moskova, Batılı ülkeleri anlaşma kapsamındaki taahhütlerini yerine getirmemekle suçlasa da, geçen ay Ukrayna limanlarından tahıl sevkiyatlarının yeniden başlamasına izin verecek bir anlaşmanın Rus yetkililerle konuşmadan mümkün olmayacağını söyledii.

Ancak Borrell, Rusya karşıtı yaptırımlarda taviz vermeyi reddetti ve bloğun Ukrayna'ya askeri desteğini genişletmesi gerektiğinde ısrar etti.

AB'nin üst düzey diplomatı, “Şimdi zayıflamanın zamanı değil” diyerek, AB liderlerinin Kiev ordusunu finanse etmek için “çabaları ikiye katlaması” gerektiğini vurguladı.

Aynı şekilde, “Ukrayna'yı ekonomik olarak canlı tutmak kesinlikle hayati önem taşıyor” dedi.

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