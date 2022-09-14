Devler Ligi: Barcelona Münih’ten çıkamadı, Liverpool son dakikada güldü

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Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçları A, B, C ve D gruplarında oynanan maçlarla devam etti.

C Grubu’nda Barcelona’yı konuk eden Bayern Münih, ilk yarısı golsüz sona eren maçı 2-0 kazandı. Eski Bayern’li Robert Lewandowski, Barcelona formasıyla çıktığı maçta gol atamazken, Bayern Münih’e galibiyeti getiren golleri Lucas Hernandez (50′) ve Leroy Sane (54′) kaydetti. Münih bu sonuçla 6 puana yükseldi, Barcelona 3 puanda kaldı.

BRUGGE GOL YAĞDIRDI

B Grubu’nun sürpriz lideri Club Brugge, Porto deplasmanında görkemli bir galibiyete imza attı. Porto’yu 4-0 yenen Belçika ekibi Brugge, 6 puanla liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırdı. Brugge’ün gollerini Ferran Jutgia (15’p), Kamal Sowah (47′), Andreas Olsen (52′) ve Antonio Nusa (89′) kaydetti.

Öte yandan gruptaki diğer maçta, Bayer Leverkusen evinde ağırladığı Atletico Madrid’i 84’te Robert Andrich ve 87’de Moussa Diaby’nin golleriyle 2-0 devirdi.

LIVERPOOL SON NEFESTE

A Grubu maçında, Anfield’da Ajax’ı ağırlayan Liverpool, 17. dakikada Mohamed Salah’ın golüyle 1-0 öne geçti. Ancak 27’de Ajax’ın yeni yıldızı sert bir şutla jeneriklik gole imza atarak ilk yarının skorunu 1-1 olarak belirledi.

İkinci yarıda birçok fırsattan eli boş dönen Liverpool, 89’da kullanılan kornere iyi yükselen Joel Matip’in kafa golüyle 2-1’lik galibiyete ulaştı.

D Grubu’ndaki maçta ise, Eintracht Frankfurt deplasmanda Marsilya’yı 1-0’lık skorla mağlup etti. Milli futbolcu Cengiz Ünder’in 60. dakikada oyuna girdiği maçta, Alman ekibine galibiyeti getiren golü 43. dakikada Jesper Lindstrom kaydetti.