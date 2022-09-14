Ünlü yönetmen hekim destekli intihar yöntemiyle yaşamına son vermiş

HABER MERKEZİ

Avrupa’da savaş sonrası sinemada devrim yaratan Fransız-İsviçreli yönetmen Jean-Luc Godard’ın avukatı, yönetmenin ölüm nedeninin hekim destekli intihar olduğunu doğruladı.

Godard’ın temsilcisi Patrick Jeanneret, AFP’ye verdiği demeçte, ünlü yönetmenin gönüllü olarak ayrılmak için İsviçre’de hukuki yardıma başvurduğunu çünkü birden çok hastalığa yakalandığını söyledi.

Godard’ın eşi İsviçreli film yapımcısı Annie-Marie Miéville de evde huzur içinde öldüğünü açıkladı.

Fransız gazetesi Libération’a konuşan aileye yakın bir kaynak ““Hasta değildi, sadece bitkindi. Bu yüzden bitirme kararı almıştı. Bu onun kararıydı ve bilinmesi onun için önemliydi” dedi.

Habere göre; Godard, 2014’te Cannes Film Festivali sırasında ölümle ilgili görüşleri sorulduğunda “Eğer çok hastaysam, bir el arabasıyla sürüklenmek gibi bir arzum yok…” demişti.

Fransa’da yasa, doktorların ölümcül hastaları ölene kadar uyuşturmalarına izin veriyor, ancak hekim destekli intihara izin vermiyor. 1930’da Paris’te Fransız-İsviçreli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Godard, son yıllarını İsviçre’nin Rolle köyünde geçiriyordu.