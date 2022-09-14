Politika

DAİŞ'in 'ölüm çukuru' kapatılıyor: Halk tepkili

DAİŞ döneminden kalma Musul’daki Xesfe çukurunun güvenlik güçlerince doldurulması, kent sakinlerinin tepkisine yol açtı.
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Irak Xesfe çukuru Musul DAİŞ

MUSUL (K24)

Musul’un güneyinde bulunan ve "ölüm çukuru" olarak nitelenen Xesfe çukuru, DAİŞ’in bölgeyi işgal ettiği dönemde açtığı en büyük çukur. Güvenlik güçleri çukuru doldurarak kapatmaya başladı ancak Musul sakinleri, akıbetlerini bilmedikleri yakınlarının kemiklerinin bu çukurda olabileceğini belirterek duruma tepki gösteriyor.

K24’e konuşan Telal isimli Musul sakini, “Çukurun kapatılıyor olmasından çok rahatsızız. Çünkü bu çukurda yüzlerce vatandaşın kalıntılarının olduğunu düşünüyoruz. Güvenlik güçleri insan kalıntılarını çıkarmaksızın çukuru dolduruyor” dedi.

Bir başka Musullu ise, “Güvenlik güçlerinin çukuru doldurarak kapatması, bu çukurdaki şehitlerin hakkına saygısızlıktır” diye konuştu.

İnsan hakları örgütleri tarafından toplanan gayriresmi verilere göre DAİŞ tarafından öldürülen 4 ila 5 bin arasında Musullu, bu çukura atıldı ve kalıntıları çıkarılmadı.

DAİŞ 9 Haziran 2014’te Musul’u ele geçirmişti. Kentten on binlerce kişi kaçarken, kalanlar DAİŞ tarafından büyük baskılara maruz kalmıştı.

Örgüt kent ve çevresinde binlerce kişiyi öldürdü. Toplu mezarlara gömülen birçok kişinin kalıntılarına halen ulaşılamadı.

2017 Temmuz ayında Uluslararası Koalisyon, Peşmerge Güçleri ve Irak ordusunun ortak operasyonuyla kent DAİŞ’ten kurtarıldı.

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