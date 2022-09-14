Politika

Başbakan Mesrur Barzani, Kuveyt’in yeni Erbil Konsolosunu kabul etti

Başbakan Mesrur Barzani, yeni görevinden dolayı Kuveyt’in yeni Erbil Konsolosunu kutlayarak, kendisine başarılar diledi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Osman Davut el-Davut ve Başbakan Mesrur Barzani
Osman Davut el-Davut ve Başbakan Mesrur Barzani
kürdistan Mesrur Barzani Kuveytin Erbil Konsolosu görüşme Osman Davut el-Davut

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Kuveyt’in yeni Erbil Konsolosu Osman Davut el-Davut ile bir araya geldi.

Başbakan, yeni görevinden dolayı Osman Davut el-Davut’u kutlayarak, kendisine Kürdistan Bölgesi ile Kuveyt arasındaki dostane ilişkilerin geliştirilmesinde yapacağı çalışmalarda başarılar diledi.

Yeni görevinden dolayı mutluluğunu dile yetiren Kuveyt’in Erbil Konsolosu da ülkesinin, Kürdistan Bölgesi ile her alanda ilişkilerin geliştirilmesine hazır olduğunu vurguladı.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv