Başbakan Mesrur Barzani, Kuveyt’in yeni Erbil Konsolosunu kabul etti

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Kuveyt’in yeni Erbil Konsolosu Osman Davut el-Davut ile bir araya geldi.

Başbakan, yeni görevinden dolayı Osman Davut el-Davut’u kutlayarak, kendisine Kürdistan Bölgesi ile Kuveyt arasındaki dostane ilişkilerin geliştirilmesinde yapacağı çalışmalarda başarılar diledi.

Yeni görevinden dolayı mutluluğunu dile yetiren Kuveyt’in Erbil Konsolosu da ülkesinin, Kürdistan Bölgesi ile her alanda ilişkilerin geliştirilmesine hazır olduğunu vurguladı.