Kürtler Kerkük’ten ayrılıyor, yerlerini Araplar alıyor

KERKÜK (K24)

Kerkük’te emlak fiyatlarının gözle görülür şekilde yükseldiği belirtiliyor. Kerküklü emlakçılar şu sıralar alım satım işlerinden memnun olsa da ev ve arsalarını satanların büyük çoğunluğunun Kürt olmasından endişeli.

Kerkük’teki Kürdistan Mahallesi’nin nüfusunun yüzde 80’inini şu an Arapların oluşturduğu ifade ediliyor.

Kentteki Komari (Cumhuriyet) Caddesindeki emlakçılar, pazarda durgunluk olmasına rağmen ev fiyatları ile kiralarındaki artış karşısında şaşkın olduklarını söylüyor.

K24’e konuşan emlak danışmanı Şivan, “Eskiden Şoraw Mahallesi’nde arsalar 30-35 milyon dinar (20-24 bin dolar) iken şimdilerde 45-50 milyon dinara satılıyor” diyor.

Şivan, bu mahalledeki ev fiyatlarının da yüzde 30 ila 40 arasında arttığını belirtiyor.

Bir başka emlak danışmanı Soran Mustafa da yaşanan artışı doğrulayarak, “Alıcıların büyük bölümü Irak’ın güney bölgelerinden” bilgisini paylaştı:

“İlana çıkarılan mülkler çoğunlukla Kürt mahallelerinde. Güvenlik ve siyasi durum nedeniyle Kürtler ev ve diğer mülklerini satarak Erbil ve Süleymaniye’ye yerleşiyor.”

Soran Mustafa, bir ay içinde 15 Kürt ailenin ofisine gelerek evlerini sattığını söylüyor:

“Önceleri Kürdistan Mahallesi sakinlerinin yüzde 90’ından fazlası Kürt’tü. Şimdi ise bu mahallenin nüfusunun yüzde 80’i Arap.”