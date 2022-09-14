Politika

Rus güçlerinden geri alınan şehri ziyaret eden Zelenskiy’den Kırım mesajı: Geleceğiz

Ukrayna lideri Zelenskiy, Rus güçlerinden geri alınan Kharkiv bölgesine bağlı Izyum şehrini ziyaret etti.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
dünya Volodimir Zelenskiy İzyum ziyaret Kırım mesaj

HABER MERKEZİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin ziyareti öncesi güvenlik güçleri Izyum şehrinde yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Zelenskiy, Izyum Şehir Konseyi binası önünde Ukrayna bayrağının göndere çekilme törenine katıldı.

Rusya ile savaşta hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulduktan sonra milli marş eşliğinde Ukrayna bayrağı göndere çekildi.

Törenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Zelenskiy, Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım'ın sakinlerine mesaj gönderdi.

Kırım sakinlerinin 8 yıldır büyük bir trajedi yaşadığını dile getiren Zelenskiy, "Benim (Kırım sakinlerine) mesajım, geleceğiz. 8 yıl boyunca Rus televizyonlarında yapılan propagandaların bizim için bir önemi yok. Gerçeğin bizim tarafımızda olduğunu biliyoruz. Bu demek oluyor ki (Kırım'a) geleceğiz. Ne zaman olacağını bilmiyorum. Kimse de bilmiyor ama planlarımız var ve geleceğiz. Çünkü orası bizim toprağımız ve onlar bizim insanlarımız. Bu nedenle geleceğiz" ifadelerini kullandı.

Izyum'a geldiğinde neler hissettiği yönündeki soruya Zelenskiy, şu yanıtı verdi:

"Devlet Başkanı olmadan önce buradaydım. Bu bölgeyi çok iyi biliyorum. Burada sürpriz yok ve benim için şok değil. Buradaki görüntü şoke edici ama benim için değil. Çünkü aynı görüntüyü ilk işgal edilen yerlerden Buça'da görmeye başlamıştık. Burada da aynı. Yok edilmiş binalar, öldürülen insanlar. Ne söyleyebilirim, bu gerçek tarihimizin ve bugünün modern Rus ulusunun bir parçası. Onlar yaptılar. Sadece onlar."

Zelenskiy, daha sonra askerler ve Izyumlularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Törende, Ukrayna Kara Kuvetleri Komutanı Oleksandar Syrskiy, Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak​​​​​​​, Kharkiv Bölgesi Askeri Yönetim Valisi Oleg Sinegubo da hazır bulundu.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv