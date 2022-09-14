BM raporu: Suriye’de çatışmalar yeniden artabilir

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Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nin 51. Oturumu'nda, BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu’nun açıkladığı yeni raporda, Rojava ile Suriye'deki son insani durum değerlendirildi.

Raporda, sivillerin Beşar Esad rejimine bağlı güçler tarafından sıklıkla hedef alındığına dikkat çekilerek, Rusya'nın da sivilleri hedef alan hava saldırılarıyla rejim güçlerine aktif desteğini sürdürdüğü belirtildi.

Rejimin kontrolündeki bölgelerde tutukluluk merkezlerindeki hak ihlallerine ilişkin, "Komisyonun son incelemelerinde, rejime ait gözaltı merkezlerinde tutukluların ölümüne varacak derecede insanlığa karşı suçlar işlendiği doğrulanmıştır" ifadesi kullanıldı.

Kayıplara karışan on binlerce Suriyeliden hala haber alınamadığı kaydedilen raporda, "Rejim güçleri, haber alınamayan sivillerin yerlerini kasten gizleyerek, sivillerin ailelerine karşı kaba, insanlık dışı ve aşağılayıcı tavırlarını sürdürmektedir" açıklaması yapıldı.

HOL KAMPI’NDA YAŞANANLAR

Rojava’nın Haseke kentinde bulunan Hol Kampı'nda kalanların da güvenlik durumunun kötüye gittiği, sene başından 31 Ağustos'a kadar kampta 34 sivilin öldürüldüğü bilgisi paylaşıldı.

Hol Kampı'nda çocukların sağlık durumunun alarm verici noktalara geldiği, bölgede sağlık hizmetleri ve eğitim gibi eksiklerden ötürü çok sayıda çocuğun travma halinde olduğu bildirildi.

Raporda, yerinden edilen milyonlarca kişinin kamplarda acı çektiği ve sivillere insani yardım kaynaklarının giderek azaldığı belirtilerek "Suriye halkı, on yıldan fazla süren savaşın ölümcül sonuçlarının getirdiği artan acı ve zorluklarla karşı karşıya" ifadesine yer verildi.

Ayrıca raporda Suriye’nin gerilimin yeniden yükselmesi riski ile de karşı karşıya olduğu ifade edildi.

Raporu değerlendiren BM’nin Suriye Komisyonu Başkanı Sérgio Pinheiro ise “Suriye büyük kapsamlı çatışmaların yeniden çıkması ile başa çıkamaz, ancak şu anda o yolda ilerleniyor olabilir” şeklinde konuştu.