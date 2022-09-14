AİHM, DAİŞ'li 2 Fransız vatandaşının geri dönüşünü reddeden Fransa'yı suçlu buldu

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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Fransa'yı, DAİŞ’e katılan ve Rojava’daki kamplarda tutulan iki vatandaşının ülkelerine dönmesini reddeden kararında "keyfiyete karşı yeterli güvencelerin" sağlanmamasından dolayı suçlu bularak para cezasına çarptırdı. Yüksek Mahkeme Fransız yargı makamlarının kararları yeniden değerlendirmesine hükmetti.

Kızları DAİŞ’e katılan iki Fransız aile, kızlarının üç torunlarıyla birlikte Fransa'ya geri dönmeleri için Fransız makamlarına başvuruda bulunmuştu. Taleplerinin reddedilmesi üzerine aileler kararı AİHM'e taşımıştı.

Karar metninde "Fransız hükümeti mümkün olan en kısa sürede keyfiyeti önleyici güvenceleri sağlayarak başvuranların taleplerini yeniden değerlendirmekle yükümlüdür" ifadesi yer aldı.

AİHM ayrıca, başvurunun yeniden değerlendirilmesinin yanı sıra, Fransa'nın başvuru yapan iki aileye mahkeme masrafları için 18 bin ve 13 bin 200 euro ödemesine karar verdi.

Kararın açıklandığı oturumda Fransa'nın Avrupa Konseyi Büyükelçisi'nin yanı sıra Danimarka, İsveç, İngiltere ve İspanya gibi çeşitli ülke temsilcileri de hazır bulundu. Bu ülkeler de Suriye'de bulunan vatandaşlarının geri dönüşlerine izin vermiyor.

Fransız hükümeti uzun süredir DAİŞ'e katılanların ve ailelerinin yerel mahkemelerde yargılanması gerektiğini belirterek geri dönüşlerini reddediyor.

Avrupa ülkelerinde DAİŞ üyesi olmak için Orta Doğu'ya seyahat edenlerin geri dönüşleri konusunda kamuoyu genel anlamda tepkili. İnsan hakları savunucuları ise DAİŞ militanlarının tutulduğu kamplarda kalan çocukların durumundan endişe duyuyor ve en kısa sürede geri getirilmeleri çağrısında bulunuyor.