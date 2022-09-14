Çavuşoğlu’ndan Miçotakis’e: Ne zaman nereye geleceğimize biz karar veririz

HABER MERKEZİ

Mevlüt Çavuşoğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Paris’te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya gelen Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan ile ilgili "Bir gece ansızın gelebiliriz” sözlerine atıfta bulunarak, "Gece geleceğini söyleyenleri biz gün ışığında bekliyoruz. Gün ışığı kimin halkı olduğunu ve gerçek gücün kimin tarafında olduğunu gösterir" şeklinde yanıt vermişti.

Çavuşoğlu, Miçotakis'in sözlerine "Ne zaman nereye geleceğimize biz karar veririz" şeklinde tepki gösterdi.

"Türkiye'nin gözde ülke olması Yunanistan'ı çıldırtıyor" diyen Bakan Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler'in (BM) gelecek toplantısında Türkiye'nin Yunanistan ile herhangi bir temas planı olmadığını kaydetti.

"2. ELIZABETH'İN CENAZESİNE KATILACAĞIM"

Çavuşoğlu, ayrıca 19 Eylül'de İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenecek olan 2. Elizabeth'in cenaze törenine Türkiye'yi temsilen kendisinin katılacağını duyurdu.

Diğer taraftan, İsrail'e büyükelçi atanması hususunda kararname taslağının hazır olduğunu belirten Bakan, "Kararname taslağını, Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz. Kapsamlı bir kararname olacak" diye konuştu.

AZERBAYCAN-ERMENİSTAN ÇATIŞMASI

Diğer yandan Ermenistan ile Azerbaycan arasında yaşanan gerginliğe de değinen Çavuşoğlu, "Azerbaycan ile sonuna kadar dayanışma içindeyiz" dedi.

Çavuşoğlu, ayrıca "ABD ile F-16 görüşmelerinde problem yok. ABD vize sürecini hızlandırdı, ama yeterli değil" açıklamasında bulundu.