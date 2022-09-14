Politika

Çavuşoğlu’ndan Miçotakis’e: Ne zaman nereye geleceğimize biz karar veririz

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e tepki göstererek, "Ne zaman nereye geleceğimize biz karar veririz" dedi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
türkiye Mevlüt Çavuşoğlu Yunanistan Kiryakos Miçotakis

HABER MERKEZİ

Mevlüt Çavuşoğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. 

Paris’te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya gelen Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan ile ilgili "Bir gece ansızın gelebiliriz” sözlerine atıfta bulunarak, "Gece geleceğini söyleyenleri biz gün ışığında bekliyoruz. Gün ışığı kimin halkı olduğunu ve gerçek gücün kimin tarafında olduğunu gösterir" şeklinde yanıt vermişti.

Çavuşoğlu, Miçotakis'in sözlerine "Ne zaman nereye geleceğimize biz karar veririz" şeklinde tepki gösterdi.

"Türkiye'nin gözde ülke olması Yunanistan'ı çıldırtıyor" diyen Bakan Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler'in (BM) gelecek toplantısında Türkiye'nin Yunanistan ile herhangi bir temas planı olmadığını kaydetti.

"2. ELIZABETH'İN CENAZESİNE KATILACAĞIM"

Çavuşoğlu, ayrıca 19 Eylül'de İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenecek olan 2. Elizabeth'in cenaze törenine Türkiye'yi temsilen kendisinin katılacağını duyurdu. 

Diğer taraftan, İsrail'e büyükelçi atanması hususunda kararname taslağının hazır olduğunu belirten Bakan, "Kararname taslağını, Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz. Kapsamlı bir kararname olacak" diye konuştu. 

AZERBAYCAN-ERMENİSTAN ÇATIŞMASI

Diğer yandan Ermenistan ile Azerbaycan arasında yaşanan gerginliğe de değinen Çavuşoğlu, "Azerbaycan ile sonuna kadar dayanışma içindeyiz" dedi. 

Çavuşoğlu, ayrıca "ABD ile F-16 görüşmelerinde problem yok. ABD vize sürecini hızlandırdı, ama yeterli değil" açıklamasında bulundu.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv