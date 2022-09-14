Paşinyan: Çatışmalarda 105 Ermeni askeri öldü

HABER MERKEZİ

Azerbaycan-Ermenistan sınırında tansiyon yeniden yükseldi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan sınırındaki çatışmalarda 105 Ermeni askerinin öldüğünü açıkladı.

Azerbaycan ise çatışmada ölen yaklaşık 100 Ermeni askerinin cenazelerini teslim etmeye hazır olduğunu bildirdi.

Azerbaycan-Ermenistan sınırında iki ülke askeri birlikleri arasında 12 Eylül gecesi ve 13 Eylül sabahında çıkan yoğun çatışmalar sonucu Azerbaycan güçlerine bağlı 50 asker de yaşamını yitirmişti.

Öte yandan Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov bölgede gerilimin devam ettiğini belirtti.

Dağlık Karabağ bölgesindeki anlaşmazlık iki ülke arasında 2020 yılında altı hafta süren savaşa neden olmuştu. Zaman zaman çıkan sınır anlaşmazlıklarına rağmen iki ülke mayıs ayında barış görüşmelerini ilerletmek için uzlaşmıştı.