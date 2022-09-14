Kürdistan Bölgesi’ne 8 ayda 3 milyon 779 bin turist geldi

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Hükümeti Turizm Kurulu’ndan yapılan açıklamada, son 8 ayda Kürdistan Bölgesi'ni 3,7 milyondan fazla turistin ziyaret ettiğini ve bu oranın yüzde 85'inin Irak'ın orta ve güney kesimlerinden olduğunu açıkladı.

Turizm Kurulu verilerine göre, 1 Aralık ile 1 Ağustos tarihleri arasında Kürdistan Bölgesi’ni 3 milyon 779 bin 656 turist ziyaret etti.

Turistlerin yüzde 85'inin Irak’ın orta ve güney bölgelerinden geldiği bildirilirken, bu oranın yüzde 15'inin ise yabancı turistlerden oluştuğu belirtildi.

Açıklamada, turist sayısının artırılması ve daha fazla turizm projesi açılması için çalışmaların yapıldığı kaydedildi.

Kürdistan Bölgesi Turizm Kurulu'nun verilerine göre Kürdistan Bölgesi'nde çeşitli turizm hizmetleri sunan yaklaşık 3 bin turistik merkez bulunurken bazı yerlerin kış gezileri ve kar sporlarına tahsis edildiği belirtiliyor.

5 Haziran’daki Bakanlar Kurulu toplantısında Şehircilik ve Turizm Bakanı tarafından turizm sektörüne daha fazla önem verebilmek için 17 maddelik bir rapor sunulmuştu.

Bu kapsamda Turizm Genel Kurulu, turizm sektörünün geliştirilmesi ve bu alandaki yatırım projelerinin artırılması için sekiz yıllık bir plan hazırlamıştı.