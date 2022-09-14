Erdoğan’dan Ermenistan açıklaması: Bu tutumun sonuçları olacak

HABER MERKEZİ

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Yeni Yurtlar Kampüsü'nde açıklamalarda bulundu.

Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki gerginliğe değinen Erdoğan, şunları belirtti:

“Her sene olduğu gibi bu gelişme karşısında da Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olduğumuzu tüm dünya bilmelidir. Karabağ Savaşı'nın akabinde imzalanan anlaşmanın şartlarını yerine getirmediği gibi, Ermenistan tarafı için bu tutumun elbette sonuçları olacaktır. Temennimiz Ermenistan'ın bu yanlış yoldan bir an önce dönmesi, vaktini ve enerjisini barışı güçlendirme yönünde kullanmasıdır.”

KILIÇDAROĞLU’NA TEPKİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun öğrenci yurtlarına ilişkin eleştirilerine tepki gösteren Türkiye Cumhurbaşkanı, sözlerine şöyle devam etti:

“Yurtlarımızın ülkemize kazandırılmasına vesile olan ve inşasında görev alan tüm emek sahiplerini yürekten kutluyorum. Eğitim öğretimini sürdürecek evlatlarımıza okullarında ve hayatlarında başarılar temin ediyorum. Toplam yurt sayımızı 800'e çıkardık. Bay Kemal bu iş lafla olmuyor. Şöyle yurt yaparız elini kolunu tutan mı var. Büyükşehir belediyelerine yaptır. Göreve geldiğimizde bu rakam 190 yurt binasından ibaretti. Bu yurtlar eski sisteme göre inşa edilmiş yapılardı. Eski binada gençlik yıllarımda Ankara'ya gelişimde kalmıştım. Böyle bir hatırası var. Şimdi muhteşem bir yurt binasına sahip olduk. 'Gençlerimiz en iyisine en güzeline layıktır' diyerek kolları sıvadık. Bu kötü tabloyu tersine çevirdik. Otel konforuna sahip yurt binaları inşa ettik.”

AZERBAYCAN-ERMENİSTAN GERİLİMİ

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan sınırındaki çatışmalarda 105 Ermeni askerinin öldüğünü açıkladı.

Azerbaycan ise çatışmada ölen yaklaşık 100 Ermeni askerinin cenazelerini teslim etmeye hazır olduğunu bildirdi.

Azerbaycan-Ermenistan sınırında iki ülke askeri birlikleri arasında 12 Eylül gecesi ve 13 Eylül sabahında çıkan yoğun çatışmalar sonucu Azerbaycan güçlerine bağlı 50 asker de yaşamını yitirmişti.

Öte yandan Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov bölgede gerilimin devam ettiğini belirtti.

Dağlık Karabağ bölgesindeki anlaşmazlık iki ülke arasında 2020 yılında altı hafta süren savaşa neden olmuştu. Zaman zaman çıkan sınır anlaşmazlıklarına rağmen iki ülke mayıs ayında barış görüşmelerini ilerletmek için uzlaşmıştı.