K24 ÖZEL - Bacağını kaybeden Polonyalı marangoz: Ürünlerimi tezgahta satıyorum

KOŚCIERZYNA (K24)

Polonyalı ahşap ustası Rafal Nachtygal, ülkenin Kościerzyna şehrine bağlı Konarzyny adlı küçük bir kasabada yaşıyor.

Eskiden elektrik işleriyle uğraşan Rafal Nachtygal, son yıllarda marangozluk yapıyor.

Nachtygal, şantiyelerde yangın koruma sistemleri ve duman bacalarının yapımında çalışırken yaklaşık beş yıl önce geçirdiği kaza sonucu bir bacağını kaybetti.

K24’e konuşan Polonyalı marangoz, kazadan sonra ilk kez ürettiği bazı eserlerle çarşıya gittiğini belirterek, “O zamanlar küçük bir tezgâhım vardı. İnsanlar da yaptığım işleri çok beğendi. Ben de artık bu işe daha fazla yoğunlaşmaya başladım. Artık tezgahımı büyüttüm ve zaman geçtikçe de işimi daha iyi yapıyorum” dedi.

“Kışın iş sonrası evde genelde dinleniyorum ve yeni çalışmalar üzerine düşünüyorum” diyen Nachtygal, sözlerine şöyle devam etti:

“Ancak sezonda, yani yazın, sabah saat 6.30’dan gece 12’ye kadar burada tezgahımın başında çalışıyorum. Çünkü kışın bu tarz bir iş için çalışma koşulları pek mümkün olmuyor. O yüzden yaz sezonunu iyi değerlendirmem gerekiyor. Burada Bay Lange Lukaszuk ile Bay Tadeuzs var. Çalışırken onlar da bana çok yardımcı oluyor. Onların birçok makinesi var. Bir sürü keski ve freze... O alet ve makinelerle de bir sürü şey ürettim.”

“AYAĞIMI ÇOK GEREKSİZ BİR MEVZU YÜZÜNDEN KAYBETTİM”

Yaşadığı talihsizlikten söz eden marangoz Nachtygal, şunları kaydetti:

“Ayağımı çok gereksiz bir mevzu yüzünden kaybettim. Ancak bu da benim için bir tecrübe oldu. Şantiyelerde çalıştığım zamanlarda bir gün iki farklı iş geldi. Ben de o zaman her iki işi de yapmak istedim. Elbette bu durum beni çok fazla yordu. Bir gün iş dönüşü direksiyonda uyuya kaldım. Sonra benim aracım bir kamyonla kafa kafaya çarpıştı. Birkaç ay hastanede kaldım. Bu süre zarfında arkadaşlarımı da daha iyi tanıma fırsatı buldum.”

“İNSANLAR BÜYÜK İLGİ GÖSTERİYOR”

Bacağını kaybetmeden önce dünyayı gezmek istediğini dile getiren Nachtygal, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bacağımı kaybetmeden önce iş dolayısıyla epey geziyordum. Dünyayı gezmek istiyordum. Olaydan bir süre sonra hastanede kalmak beni çok rahatsız etmeye başladı. Herkes dışarıda gezerken ben yatakta yatıyordum. Bir gün ablam dedi ki, ‘Belki sen daha önce ürettiğin ahşap işlerini tekrar üretip satabilirsin.’ Ben de bir karar verdim. Paskalyadan bir gün sonra Gdaynia’ya gittim. Pazarda ürettiğim eserleri tezgâhta sergilemeye başladım. İlk önce insanlar onları elle ürettiğime inanmadılar. Bu durum ilk başta beni biraz üzdü. Ancak sonrasında insanların gözü önünde bunu yapmaya başladım. Böylece beni büyük bir dikkatle izlemeye başladılar. İnsanlar yaptığım işi çok sevdi ve büyük bir ilgi göstermeye başladılar.”

“HAYATIM DAHA ANLAMLI HALE GELDİ”

Kazadan sonra hayatının değiştiğine dikkat çeken Polonyalı ahşap ustası Rafal Nachtygal, “Kazadan sonra hayatım çok değişti. Artık fazla para kazanmak gibi bir derdim yok. Başka bir deyişle hayatım daha anlamlı bir hale geldi. Şimdi artık ailece gezmeye çalışıyoruz. Yiyeceğimiz de var yakıtımız da. Ayrıca herhangi bir kredi borcumuz da yok. Bu bizim için çok iyi. Çünkü herhangi bir yere bağlı kalmak istemiyoruz. Özgür olmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

“İNSAN İSTERSE HER ŞEYİ YAPABİLİR”

Nachtygal, sözlerine şöyle devam etti:

“Tczew’de engelliler için bir dernek var. Bazen onlara yardım etmek için oraya gidiyorum. Bu süreçte çok farklı insanlar tanıma şansım oldu. Bir adam vardı hayvanlar için yemlik yapıyordu. Doğru düzgün oturamıyordu bile. Grodisk’te de birkaç kişi tanıyorum. Mesela bir adam var, bir kolu ve bir bacağı yok. Trenin altından zor bela kurtulmuş. O adam Grodisk’te heykel yapıyor ayrıca oraya gelen turistlere rehberlik ediyor. Yani eğer insan isterse her şeyi yapabilir ancak bunu gerçekten yürekten istemesi lazım.”