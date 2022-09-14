Başbakan, Rusya’nın Erbil Başkonsolosu’nu kabul etti
ERBİL (K24)
Başbakan Mesrur Barzani, Rusya'nın Erbil Başkonsolosu olarak göreve başlayan Maxim Rubin'i kabul etti.
Görüşmede, yeni görevinden ötürü Rus Başkonsolosu tebrik eden Başbakan, başarı dileklerini iletti.
Rusya Başkonsolos Rubin ise, ülkesinin Kürdistan Bölgesi ile ilişkilerini geliştirme arzusunu dile getirdi.
Görüşmede, Irak’taki genel durum, Kürdistan Bölgesi ile Bağdat yönetimi arasındaki ilişkiler ve Erbil-Bağdat arasındaki sorunların anayasal temelde çözülmesi konuları ele alındı.