ABD’den Erbil ve Bağdat’a 3’üncü Taraf arabuluculuğunda müzakere önerisi

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ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Ortadoğu İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Barbara Leaf, Erbil ile Bağdat arasındaki petrol ve gaz anlaşmazlığını çözmek için üçüncü taraf arabuluculuğu ve yasal bir çerçeve çağrısında bulundu.

Düzenlediği basın toplantısında konuşan ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Ortadoğu İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Barbara Leaf, Irak Federal Mahkemesi’nin Kürdistan Bölgesi’nin petrol sözleşmelerine müdahale kararının ardından ABD’nin müdahale etmeyeceğini kaydederek, Erbil ile Bağdat arasında üçüncü bir tarafın arabuluculuk yapması gerektiğine inandıklarını bildirdi.

Leaf, Federal Mahkeme'nin kararı Irak'taki durumu daha da kötüleştireceğini ifade etti.

Geçtiğimiz Şubat ayında Irak Yüksek Mahkemesi, Kürdistan Bölgesi'nin petrol sözleşmelerinin yasadışı olduğuna ve Kürdistan Bölgesi'ndeki petrol ve gaz yasasının metninin anayasaya aykırı olduğuna karar vermişti.

Söz konusu karara cevap veren, Kürdistan Bölgesi Başkanlığı, Başbakanlık, Kürdistan Parlamentosu Başkanlığı ve Kürdistan Bölgesi Yüksek Yargı Konseyi, Irak Federal Yüksek Mahkemesi'nin kararını siyasi olarak nitelendirmiş ve Kürdistan Bölgesi petrol ve gaz yasasının anayasaya uygunluğunu vurgulamıştı.

Kürdistan Bölgesi'ndeki petrol ve gaz sorunu ve Irak Federal Mahkemesi’nin kararına ilişkin bir soruyu yanıtlayan Leaf, “Bu ay Bağdat ve Erbil'e yaptığım ziyaretlerde, her iki tarafının anlaşmazlığı üzerine üçüncü bir tarafın arabuluculuğunda müzakerelere başlanmasını önerdim” dedi.

“Benim önerdiğim, Bağdat ve Erbil'in üçüncü taraflarla istedikleri yerde pazarlık yapmak için gerekli önlemleri almaları ve konuyu tartışmak için fırsat sağlamaları” ifadelerini kullanan Leaf, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu sorunun çözümü uzun zaman aldı ve birçok beklentiyi takip etti ve sorunun çözülmesi ve yasal bir çözüm bulunması gerekiyor. Sorunları çözmek için özel bir petrol ve gaz yasası gerektiriyor. Erbil ve Bağdat'taki Iraklı siyasi liderlerin bu konuyu tartışmak için yeni bir mekanizma bulabileceklerine eminim. Resmi arabuluculuk yoluyla veya doğrudan müzakereleri kendileri başlatarak olabilir.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Federal Mahkemenin kararıyla ilgili yasal veya anayasal bir tutumu yok, ancak karar Irak'taki durumu iyileştirmeyecek.”