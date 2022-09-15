Politika

Ukrayna lideri Zelenskiy trafik kazası geçirdi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, bulunduğu konvoyun bir araca çarpması sonucu hafif yaralandığı bildirildi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
dünya Volodimir Zelenskiy Trafik kazası Ukranya

HABER MERKEZİ

Ukrayna Devlet Başkanlığı Sözcüsü Sergey Nikiforov, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, başkent Kiev'de Zelenskiy'nin konvoyu ile bir aracın çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldiğini belirtti.

Kazaya karışan aracın sürücüsünün yaralandığını ifade eden Nikiforov, Zelenskiy'nin konvoyuna eşlik eden sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından sürücünün hastaneye kaldırıldığını dile getirdi.

Nikiforov, Zelenskiy'nin kazada ağır yara almadığını kaydederek, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını aktardı.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv