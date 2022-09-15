Mersin Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına ‘PKK propagandası’ operasyonu

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Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütüldüğü belirtilen çalışma kapsamında, PKK propagandasını yaptıkları ileri sürülen 10 kişinin kimliği tespit edildi.

Büyükşehir Belediyesinde çalıştıkları belirlenen kişilerin yakalanması için özel harekat polislerinin de desteğiyle 10 adrese operasyon düzenlendi.

Akdeniz ilçesi Güneş Mahallesi'ndeki eve düzenlenen operasyonda söz konusu kişilerden biri gözaltına alındı.

Polisin diğer kişilerin gözaltına alınmasına yönelik çalışması ve adreslerdeki aramaları devam ediyor. (Kaynak: AA)