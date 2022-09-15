Politika

Mersin Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına ‘PKK propagandası’ operasyonu

Mersin’de, PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla Büyükşehir Belediyesi çalışanı 10 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.
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HABER MERKEZİ

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütüldüğü belirtilen çalışma kapsamında, PKK propagandasını yaptıkları ileri sürülen 10 kişinin kimliği tespit edildi.

Büyükşehir Belediyesinde çalıştıkları belirlenen kişilerin yakalanması için özel harekat polislerinin de desteğiyle 10 adrese operasyon düzenlendi.

Akdeniz ilçesi Güneş Mahallesi'ndeki eve düzenlenen operasyonda söz konusu kişilerden biri gözaltına alındı.

Polisin diğer kişilerin gözaltına alınmasına yönelik çalışması ve adreslerdeki aramaları devam ediyor. (Kaynak: AA)

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