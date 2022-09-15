WHO: Coronavirüsle mücadelede bitiş çizgisine gelindi

HABER MERKEZİ

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Cenevre'de düzenlediği basın toplantısında, Covid-19 ve maymun çiçeği salgınları ile Pakistan'daki sellerin sağlık hizmetlerine etkisini değerlendirdi.

Ghebreyesus, geçen hafta Covid-19 nedeniyle meydana gelen küresel can kayıplarının Mart 2020'den bu yana en düşük seviyede olduğunu vurgulayarak, "Salgını bitirmek için hiç bu kadar iyi bir durumda olmamıştık. Sonu görüyoruz, fakat orada değiliz" dedi.

"FIRSATI ŞİMDİ DEĞERLENDİRMELİYİZ"

Coronavirüs ile mücadelede bitiş çizgisine gelindiği görüşünü savunan Ghebreyesus, "Bu durumda yapacağımız en kötü şey durmaktır. Daha hızlı koşmalı ve bitiş çizgisini geçmeliyiz. Bu fırsatı şimdi değerlendirmezsek daha fazla varyant, ölüm ve belirsizlik risklerine yol açarız" diye konuştu.

Ghebreyesus, WHO üyesi ülkelere risk grubu altındaki vatandaşların tamamını aşılama ve nüfuslarının yüzde 70'ni aşılama hedefini tutturma çağrısını yineledi.

Covid-19 ile birlikte maymun çiçeği salgınında da küresel oranda düşüşün sürdüğünü belirten Ghebreyesus, "Tıpkı coronavirüste olduğu gibi maymun çiçeğiyle mücadelede de rahata alışmamak ve gardımızı düşürmemek gerekir. Tüm ülkeler ve topluluklar, şimdiye kadar yaptıklarını yapmayı sürdürmelidir" açıklamasında bulundu.

RAPOR: COVID-19'DA BÜYÜK KÜRESEL BAŞARISIZLIK YAŞANDI

Dünyanın değişik yerlerinden 28 bilim insanı tarafından kurulan Lancet Komisyonu'nun hazırladığı 58 sayfalık ve tıp dergisi The Lancet tarafından yayınlanan raporda, coronavirüs salgını sırasında "hükümetlerin başarısızlığının milyonlarca önlenebilir ölüme sebep olduğu" değerlendirmesi yapıldı.

Raporda, hükümetlerin çoğunun salgın paniğine hazırlıksız yakalandığı, bu nedenle, savunmasız grupları dikkate almada ve 2020'den beri önlenebilir ölümler için yüksek düzeyde uluslararası iş birliği sağlamada yetersiz kaldığı kaydedildi.

Resmi makamlara bildirilmeyenler dahil dünya genelinde tahminen 17,7 milyon salgın bağlantılı ölümün gerçekleştiğine dikkat çekilen çalışmada, bunlara şeffaflık, rasyonellik, temel halk sağlığı uygulamaları, operasyonel işbirliği ve uluslararası dayanışmadaki yaygın başarısızlıkların neden olduğu savunuldu.

Raporu hazırlayan komisyonun başkanı Columbia Üniversitesinden Profesör Jeffrey Sachs, "Covid-19 pandemisinin ilk iki yılındaki insani kayıplar derin bir trajedi ve birçok düzeyde büyük bir toplumsal başarısızlıktır. Gerçeklerle yüzleşmek zorundayız" ifadesine yer verdi.

Sachs, salgın boyunca çoğu hükümetin kurumsal rasyonalite ve şeffaflığın temel normlarına bağlı kalmayı başaramadığını vurgulayarak, çok sayıda ülkenin salgını kontrol etmek için küresel iş birliğini teşvik edemediği yorumunu yaptı:

"Şimdi, pandemiye son vermek için halk sağlığını ve sürdürülebilir kalkınmayı teşvik eden, küresel sağlık eşitsizliklerini ele alan, dünyayı gelecekteki pandemilere karşı koruyan, mevcut pandeminin kökenlerini belirleyen ve dayanıklılık inşa eden toplu eylemde bulunma zamanıdır" değerlendirmesinde bulunan Sachs, tüm bunlar için dünyada bilimsel yeteneklere ve ekonomik kaynaklara sahip olunduğuna işaret etti.

2020 yılının ortalarında oluşturulan, 170 uzman üye ile 12 farklı görev alanında çalışan Lancet Komsiyonu'nun hazırladığı raporun, Birleşmiş Milletler (BM) üyesi devletlere, BM ajanslarına, G20 ve G7 üyesi devletlere yönelik olduğu bilgisi paylaşıldı.