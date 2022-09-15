Kerkük: Peşmerge Güçleri’nin DAİŞ’e yönelik operasyonu 2. gününde devam etti

ERBİL (K24)

Peşmerge Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Peşmerge Güçlerinin Kerkük’ün Qere Hasan bölgesinde düzenlediği operasyonun sürdüğü kaydedildi.

Peşmerge 4’üncü Güçleri tarafından sürdürülen operasyonun Qere Hasan bölgesindeki Siyamend Sur, Qislax, Ferqan, Pelkan, Bizle, Şêx Ciri köyünde gerçekleştiği belirtildi.

Öte yandan Peşmerge Güçleri’ne bağlı 22. Piyade Tümeni birliklerinin de katıldığı operasyon iki taraftan başlayıp altı buçuk saat sürdü.

Bakanlık, söz konusu operasyonun sosyal medya üzerinden bölge halkını tehdit eden ve halka korku salan DAİŞ mensuplarının faaliyetlerinin engellenmesi için gerçekleştiğini vurguladı.

ÖNCEKİ GÜN YAPILAN OPERASYON

Önceki gün başlayan ve 4 koldan yaklaşık 6 saat süren operasyonun ise geçtiğimiz ay söz konusu bölgede DAİŞ tarafından 2 Kürt vatandaşın kaçırılmasının ardından gelmesi dikkat çekmişti.

Operasyon yapılan bölgenin DAİŞ tarafından gidiş geliş güzergahı olarak kullanıldığı, Cewel Bor ve Axur Gurci köylerinin yanı sıra DAİŞ’in varlığından şüphelenilen noktalarda da operasyon yapılmıştı.