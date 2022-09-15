Kraliçe 2. Elizabeth 'gizli' bir mektup bıraktı: 2085 yılına kadar açılmayacak

HABER MERKEZİ

Kraliçe 2. Elizabeth, tahtta 70 yıl geçirdikten sonra 96 ​​yaşında Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybetti.

1986 yılında Avustralya’nın Sidney kentinde yazdığı mektup, ölümünden sonra gündem oldu.

Kraliçe’nin Sidney’deki Kraliçe Victoria Binası’nın restorasyonunu kutlamak için yazdığı mektubun 2085 yılına kadar açılmayacağı belirtildi.

Mektubu Sidney Belediye Başkanı'na gönderdi. Mektupta, belediye başkanı için talimatların yer aldığı da belirtildi.

“Avustralya, Sidney’in Doğru ve Saygıdeğer Lord Belediye Başkanına” hitabıyla başlayan gizli mektupla ilgili olarak Kraliçe’nin Belediye Başkanı’na “2085 yılında sizin tarafınızdan seçilecek uygun bir günde, lütfen bu zarfı açıp Sidney vatandaşlarına mesajımı iletir misiniz?” dediği ifade edildi.

Kraliçe’nin bu isteği kabul edilirken, mektupta ne yazdığı halen gizemini koruyor.

İngiliz basını Kraliçe’nin mektupta muhtemelen Sidney sakinlerine tarihi binayı kurtardıkları için teşekkür ettiklerini yazdı.