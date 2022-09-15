Politika

İspanya Başbakanı: Pandemi ve Ukrayna’dan sonra geriye sadece zombi istilası kaldı

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, hükümetinin son birkaç yılda pandemi ve Ukrayna kriziyle mücadele ettiğini ve 'geriye sadece bir zombi istilasının kaldığını' belirtti.
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Pedro Sanchez
Pedro Sanchez
avrupa Pedro Sanchez Ukrayna Covid-19 İspanya zombi istilası

HABER MERKEZİ

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, hükümetinin son birkaç yılda pandemi ve Ukrayna krizinin getirdiği sorumluluklarla baş etmek zorunda kaldığını ve 'geriye sadece bir zombi istilasının kaldığını' belirtti.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Ukrayna krizi ve devamında Rusya'yı hedef alan ağır yaptırımlar nedeniyle başlayan enerji krizine ilişkin değerlendirmede bulundu.

TVE kanalına röportaj veren Sanchez, hükümetinin 2018'de göreve başlamasından bu yana Covid-19 salgını, La Palma yanardağı patlaması, Filomena kar fırtınası, maymun çiçeği, Ukrayna krizi ve onu izleyen bir dizi ekonomik sorunla baş etmek zorunda kaldığını söyledi.

Sanchez, 'geriye sadece bir zombi istilasının kaldığını' vurguladı.

Hükümetinin anketlerde düşük dereceler almasına ilişkin soruyu yanıtlayan Sancehz, halkın hayal kırıklığını ve öfkesini anladıklarını ve 'anketleri tersine çevirmek' için çalıştıklarını ifade etti.

 

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