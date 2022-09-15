İspanya Başbakanı: Pandemi ve Ukrayna’dan sonra geriye sadece zombi istilası kaldı

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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, hükümetinin son birkaç yılda pandemi ve Ukrayna krizinin getirdiği sorumluluklarla baş etmek zorunda kaldığını ve 'geriye sadece bir zombi istilasının kaldığını' belirtti.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Ukrayna krizi ve devamında Rusya'yı hedef alan ağır yaptırımlar nedeniyle başlayan enerji krizine ilişkin değerlendirmede bulundu.

TVE kanalına röportaj veren Sanchez, hükümetinin 2018'de göreve başlamasından bu yana Covid-19 salgını, La Palma yanardağı patlaması, Filomena kar fırtınası, maymun çiçeği, Ukrayna krizi ve onu izleyen bir dizi ekonomik sorunla baş etmek zorunda kaldığını söyledi.

Sanchez, 'geriye sadece bir zombi istilasının kaldığını' vurguladı.

Hükümetinin anketlerde düşük dereceler almasına ilişkin soruyu yanıtlayan Sancehz, halkın hayal kırıklığını ve öfkesini anladıklarını ve 'anketleri tersine çevirmek' için çalıştıklarını ifade etti.