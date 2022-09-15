Politika

Miçotakis: Lozan Antlaşması yüzyıllarca geçerli olacak

Yunanistan Başbakanı Miçotakis "Türkiye Lozan Antlaşması'nın yüzyıllarca geçerli olacağını anlamalı" diyerek Ankara'ya yeni bir mesaj gönderdi.
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avrupa Miçotakis Lozan Antlaşması yunanistan

HABER MERKEZİ

"Küçük Asya" etkinliğinin açılışında yaptığı konuşmada Yunanistan Başbakanı Kriyakos Miçotakis, Türkiye'ye Lozan Antlaşması'nın revize edilmeyeceğini belirterek, "Yunanistan diplomasisi ve ittifaklarıyla, aynı zamanda silahlı kuvvetlerinin caydırıcı mızrağıyla Lozan'a uyulmasını garanti ediyor ve garanti edecek" dedi.

Konuşmasında o dönem milyonlarca mültecinin yeniden yerleştirilmesi sorununu başarıyla yönetildiğini söyleyen Miçotakis, Yunan devleti ve Eleftherios Venizelos'un çabalarına değinerek, Lozan Antlaşması'na ve Türkiye'nin bunu revize etme çabalarına ilişkin şunları kaydetti:

"O zamandan beri, Lozan Antlaşması komşularımızla bir arada yaşamamızı sağladı. Üstelik bu, Türkiye'nin Konstantinopolis, İmroz ve Bozcaada'daki Yunan unsurlarını kökünden sökerek ihlal etmesine rağmen oldu. Yine de, egemenlik haklarımızı sorgulayarak bu antlaşmanın açık düzenlemelerini baltalıyorlar. Bununla birlikte, Ege'nin diğer yakası, bu Antlaşma'nın daha birçok asır yerinde kalacağını anlamalıdır. Tarih ve coğrafya, meşruiyet ve uluslararası istikrar bunu gerektirir."

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