Azerbaycan açıkladı: Çatışmada ölen asker sayısı 71’e yükseldi

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Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'la yaşanan çatışmalarda hayatını kaybeden Azeri asker sayısının 71'e yükseldiğini bildirdi.

Azerbaycan-Ermenistan sınırında tansiyon yeniden yükseldi.

Savunma Bakanlığı’nın internet sitesindeki açıklamaya göre, 12 Eylül'de Ermenistan sınırında başlayan çatışmalarda hayatını kaybeden asker sayısı 71’e yükseldi.

Azerbaycan, daha önceki açıklamasında 50 askerin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ise dünkü açıklamasında Azerbaycan sınırındaki çatışmalarda 105 Ermeni askerinin öldüğünü belirtmişti.

Azerbaycan-Ermenistan sınırında iki ülke askeri birlikleri arasında 12 Eylül gecesi ve 13 Eylül sabahında çıkan yoğun çatışmalar sonucu Azerbaycan güçlerine bağlı 50 asker de yaşamını yitirmişti.

Öte yandan Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov bölgede gerilimin devam ettiğini belirtti.

Dağlık Karabağ bölgesindeki anlaşmazlık iki ülke arasında 2020 yılında altı hafta süren savaşa neden olmuştu. Zaman zaman çıkan sınır anlaşmazlıklarına rağmen iki ülke mayıs ayında barış görüşmelerini ilerletmek için uzlaşmıştı.