Irak Federal Mahkemesi’nden Kürdistan Anayasasıyla ilgili davaya ret

ERBİL (K24)

Irak Federal Mahkemesi, Kürdistan Bölgesi Anayasasının yazılmasına yönelik açılan davayla ilgili kararını verdi.

Irak Parlamentosu Üyesi Basim Haşşan tarafından Irak Anayasası’nın 120’nci Maddesi uyarınca açılan davada, Kürdistan Bölgesi’nin Anayasasının bir an önce hazırlanması talep edilmişti.

Haşşan, hazırlanacak anayasanın Irak Anayasası ile çelişmemesi için yetkilerinin sınırları ve kullanım şeklinin belirlenmesini istemişti.

Irak Federal Mahkemesi davayı reddederek, Irak Anayasası ve Federal Mahkeme yasası uyarınca böyle bir talep üzerine karar vermenin kendilerinin sorumluluğunda olmadığını bildirdi.

Karada ayrıca, Parlamenter Basim Haşşan, mahkeme masraflarını ve 100 bin dinarlık avukatlık ücretini ödemesine hükmedildi.