TMMOB Diyarbakır kayyumun satmak istediği mahalle için hukuki süreç başlattı

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TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu, Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi Fabrikalar ve Üçkuyu mahallelerindeki parsellerin satışına ilişkin yaptığı açıklamada, Fabrika Mahallesi 50 dönümlük alanın tamamının ve Üçkuyu mahallesinde 2 parselin, hazineye ait alan rayiç bedel üzerinden (cüzi bir ücret karşılığında) kentsel yenileme alanı olarak Yenişehir Belediyesi’ne devredildiğini belirtti.

TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu açıklamasında kentsel dönüşüm sürecinde halkın mağdur edildiğine dikkat çekilirken, ihale sürecinin iptaline ilişkin hukuki süreç başlattıkları ifade edildi.

Mimarlar Odası Diyarbakır Şubesi’nde yapılan açıklamayı TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu adına Ferit Kahraman okudu.

'Mahallenin Satışını Durdurun' başlıklı açıklamayı okuyan Kahraman, “Son yıllarda Türkiye’de sıkça uygulanan kentsel dönüşüm proje ve programları hız kesmeden, sağlıksız bir biçimde devam etmektedir” dedi.

“ONBİNLERCE İNSAN MAĞDUR EDİLDİ”

Kentsel dönüşümün mağduriyete neden olduğunu belirten Kahraman, “Dönüşüm ve yenileme alanları, kentin gelecekteki niteliğini belirleyen, planlarıyla uyumlu, plan ana kararlarını gözeten bütüncül bir bakış açısına sahip olmalıdır. Bununla beraber süreçler, katılımcı, sosyal ve toplumsal yönlerden ele alınarak, finansal kaynaklar oluşturularak, teknik detaylarıyla planlaması yapılan ve mağduriyetlere sebep vermeyecek şekilde işletilmelidir. Kentsel dönüşüm çok yönlü bütüncül bir çerçevede ele alınmalıdır” şeklinde konuştu.

Kahraman, Diyarbakır’daki kentsel dönüşüm kavramı ve pratiğinin tarihi yerleşim yeri olan Suriçi’nde başladığına, yaşanan çatışmalar sonrasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ işbirliği ile on binlerce vatandaşı mağdur ederek devam ettiğine değindi.

“HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATTIK”

Kahraman, ihalenin iptali için hukuki süreç başlattıklarını belirterek, “Bu yanlış ve vicdana sığmayan, rant amaçlı çıkarılan yasal dayanakları kullanılarak yapılacak haksız uygulamalardan derhal vazgeçilmelidir. Sorumluluk ve vicdan sahibi tüm kesimleri alandaki halk ile dayanışmaya çağırıyoruz. İhalenin iptali için bütün hukuki girişimleri başlattığımızı kamuoyuna duyuruyoruz” dedi.