Politika

Almanya Ukrayna’ya yeni silah ve teçhizat sevkiyatı yapacak

Almanya'nın Ukrayna'ya yeni silah ve teçhizat sevk edeceği açıklandı.
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avrupa Almanya Ukrayna silah sevkiyat

HABER MERKEZİ

Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, Berlin’de silahlı kuvvetler konferansının başlangıcında yaptığı açıklamada, Ukrayna’ya iki Mars-2 tipi çoklu roketatar ve 50 Dingo zırhlı araç daha teslim edileceğini ifade etti.

Christine Lambrecht, “Ukrayna’ya iki adet Mars-2 tipi çoklu roketatar ve 50 Dingo zırhlı araç ve çoklu roketatarlar için 200 füze sağlayacağız” dedi.

Lambrecht, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin cesur ve başarılı operasyonlarını överek, “Ukrayna’ya hızlı bir şekilde daha fazla askeri teçhizat sağlanmasının ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Rusya’ya karşı yaptırımlar uygulayarak Ukraynalıların cesur mücadelelerinde açıkça yanlarında duruyoruz. Yaklaşık bir milyon mülteciye sığınma imkanı sunuyoruz. Ukrayna’yı mali olarak ve silah tedarik ederek de destekliyoruz. Ukrayna’nın özellikle son birkaç gün içinde Alman silahlarının da yardımıyla elde ettiği başarıları görmek cesaret verici” ifadelerini kullandı.

Ukrayna ve Almanya’daki bazı siyasetçiler, hükümete son zamanlarda baskıyı artırarak Ukrayna’ya Alman savaş tanklarının teslim edilmesini talep ediyor.

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