Çin’den Rusya’ya destek vurgusu: Hazırız

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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Putin ile Özbekistan'ın Semerkant kentinde yapılan Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi öncesinde görüştü.

Çin Devlet Başkanı, Rusya ile birlikte çalışarak kaos içindeki dünyaya istikrar ve pozitif enerji katmak için "büyük güç" olma sorumluluğu ile lider bir rol oynamaya istekli olduğunu vurguladı.

Semerkant'taki görüşme iki liderin Rusya'nın işgalinden bu yana yaptığı ilk yüzyüze görüşme olması nedeniyle önem arz ediyor.

PUTİN: TEK KUTUPLU DÜNYA YARATMA GİRİŞİMLERİ KABUL EDİLEMEZ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de tek kutuplu bir dünya yaratmaya yönelik girişimlerin son dönemde çirkin bir hal aldığını ve dünyadaki çok sayıda ülke için kabul edilemez olduğunu söyledi.

Putin “Tek Çin” politikasını desteklediklerini belirterek, “ABD ve uydularının Tayvan Boğazı’ndaki kışkırtmalarını kınıyoruz” dedi.

Çin’in Ukrayna konusundaki yaklaşımı nedeniyle memnuniyet duyduklarını vurgulayan Putin, “Çinli dostlarımızın Ukrayna krizi konusundaki dengeli yaklaşımlarına büyük değer veriyoruz. Bu konudaki sorularınızı ve endişelerinizi anlıyoruz ve bugünkü görüşmemizde konu hakkındaki yaklaşımımızı detaylıca size aktaracağız” şeklinde konuştu.

Tayvan konusunda ise ABD’ye yönelik eleştirilerde bulunan Putin, “Tek Çin ilkesine sıkı bir şekilde bağlıyız. ABD ve uydularının Tayvan Boğazı’ndaki kışkırtmalarını kınıyoruz” ifadelerini kullandı.

Çin, Rusya, Hindistan, Pakistan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Tacikistan'ın üyesi olduğu Şangay İşbirliği Örgütü batılı ülkelerin gücünü dengelemek amacıyla kuruldu.