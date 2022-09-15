Irak Genelkurmay Başkanı Kerkük’te

ERBİL (K24)

Irak resmi haber ajansı INA’nın haberine göre Irak Genelkurmay Başkanı General Abdulemir Yarullah Kerkük’te askeri yetkililerle bir araya geldi.

Abdulemir Yarullah’ın askeri yetkililerle DAİŞ’le mücadele planını ele aldığı belirtildi.

Sınırdaki askeri güçlerle ilgili yeni kararlar alındığı kaydedildi.

16 Ekim 2017’de yaşanan olaylardan sonra Irak ordusu ile Haşdi Şabi milisleri Kerkük ve diğer Kürdistan Bölgesi idaresi dışında kalan Kürdistani bölgelere girdi. 16 Ekim 2017 tarihinden önce söz konusu bölgelerde güvenliği Peşmerge, polis ve asayiş güçleri sağlıyordu.

Söz konusu bölgelerin kontrolü Iraklı güçlere geçince DAİŞ oluşan güvenlik boşluğundan faydalanarak yeniden örgütlenmeye başladı.

Eski Irak Başbakanı Haydar Abadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

DAİŞ’in bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 4 yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Selahaddin ve Anbar vilayetlerinin kırsal bölgelerindeki saldırıları sürüyor.