Politika

İspanya meclisinden İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine onay

İspanya meclisi, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılma talebini oy çokluğuyla onayladı.
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avrupa İspanya İsveç Finlandiya NATO

HABER MERKEZİ

Meclisteki oylamada en dikkati çeken nokta, sol koalisyon hükümetindeki 3 partiden 2'sinin Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine destek vermemesi oldu.

Koalisyonun büyük ortağı Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) bu iki Baltık ülkesinin NATO'ya üye olma talebine onay verse de diğer ortaklardan aşırı sol görüşlü Podemos "çekimser", komünist Birleşik Sol (IU) partisi ise "hayır" oyu verdi.

IU'nin lideri Alberto Garzon, Tüketim Bakanı olmasının da etkisiyle partisinden farklı olarak, Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC), Bask'taki EH Bildu ile Podemos'tan ayrılanların kurduğu Mas Pais ve Compromis partilerinin milletvekilleriyle "çekimser" oy kullandı.

Meclisteki oylamada 290 "evet", 47 "çekimser" ve 11 "hayır" oyu çıktı.

NATO ile ilgili bir oylamada hükümette yaşanan bölünme, muhalefet partileri tarafından "İspanya'nın imajına zarar verdiği" gerekçesiyle eleştirildi.

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