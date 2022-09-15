Siyasiler Kürtlerden oy, Kürtler ise çözüm istiyor

DİYARBAKIR (K24)

Türkiye’de önümüzdeki yıl yapılması planlanan seçim çalışmaları için adım atan partililer, Kürt oylarını almak için karşılıklı suçlamalarda bulunuyor.

Öte yandan Kürt kentlerinde ve Türkiye'de Kürtler en çok AK Parti ve HDP'ye oy veriyor. Bazı anket sonuçlarına göre, AK Parti eskisi gibi Kürtlerden oy alamıyor ancak HDP'nin Kürtlerden aldığı oyların artığı görülüyor.

AK Partili siyasetçiler, Kürtleri inkar politikasına son verdilerini, daha güçlü adımlar için destek istiyor, muhalefet partileri de AK Parti’nin hiçbir şeyi çözmediğini, sorunu daha da derinleştirdiğini ve Kürt meselesini kendilerini çözeceklerini ileri sürüyor.

K24’e konuşan AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, CHP'nin iktidara gelmesi durumunda Kürtlerin kazanımlarını yok edeceğini söyledi.

“AK Parti iktidarda kaldığı 20 yılda devrim niteliğinde adımlar attı” diyen Muhammet Şerif Aydın “Kürtlerin sorunlarını çözmeye çalıştık. Seçmeli Kürtçe eğitimin önünü açtık. CHP, Kürtlerin ve toplumun sorunlarını çözemez. Bana göre CHP iktidara gelirse, Kürtlerin kazanımlarını yok edecektir” ifadelerini kullandı.

K24’e konuşan CHP Diyarbakır İl Başkanı Abdullah Atik ise insanların kendilerinin iktidara gelmelerini istediklerini belirtti.

Abdullah Atik, şunları kaydetti:

“Köy ve şehirleri geziyoruz, halkın içindeyiz. Her yere gidiyoruz. Herkes, bize ‘Ne zaman gelip bizi bu zulümden kurtaracaksınız. Ne zaman iktidara geleceksiniz, adaleti sağlayacaksınız. İnsanlarımızı ne zaman zindanlardan çıkartacaksınız’ diyorlar.”