‘Türkiye ve Suriye’nin istihbarat başkanları birden fazla görüşme gerçekleştirdi’

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Reuters’ın dört ayrı kaynağa dayandırdığı haberinde, Türkiye ve Suirye arasında yaşanacak bir normalleşmenin, Suriye’de 10 yıldan uzun süredir devam eden savaşın gidişatını değiştirebileceğini aktardı.

Suriye hükümetine yakın bir kaynak, son görüşmenin bu hafta Suriye’nin başkenti Şam’da gerçekleştiğini söyledi.

Ajansa konuşan iki Türk kaynak ise Fidan ve Memlük’ün, iki ülkenin dışişleri bakanlarının nasıl görüşebileceğini konuştuğunu belirtti.

Bir Türk kaynak ise Rusya’nın son dönemde Suriye’deki bazı birliklerini Ukrayna’ya kaydırdığını ve Türkiye’den “Şam ile ilişkileri geliştirip Suriye’deki siyasi çözümü hızlandırmasını talep ettiğini”, Türkiye’nin ise Rusya’nın çekildiği bölgelere İran destekli birliklerin yerleştiğini görmek istemediklerini aktardı.

Suriye’de 2011’de başlayan çatışmaların ardından Ankara ve Şam ilişkileri gerilemiş, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye lideri Beşar Esad’a “terörist” derken Esad da Erdoğan’a “hırsız” demişti.

Fakat iki ülkenin liderleri ve dışişleri bakanları son dönemde iki ülkenin ilişkilerinin normalleşebileceğine dair açıklamalar yaptı.

Türkiye bir süredir bölgede sorun yaşadığı Suudi Arabistan ve İsrail gibi ülkelerle de ilişkilerinde yeni bir başlangıç yapmak için girişimlerde bulunuyor.

Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Ağustos ayında yaptığı bir açıklamada Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail’le normalleşme sürecinin hızlı ilerlediğini fakat Mısır’la normalleşmenin istenen hızda olmadığını söylemişti.