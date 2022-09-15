Musa Anter’in oğlu: Babamın dosyasını Kılıçdaroğlu’na emanet ettim

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Kürt yazar ve gazeteci Musa Anter'in 20 Eylül 1992 yılında Diyarbakır Seyrantepe'de katledilmesine ilişkin davanın son duruşması bugün Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşmaya katılan Musa Anter'in oğlu Dicle Anter, duruşmanın ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile parti genel merkezindeki makamında görüştü.

Kılıçdaroğlu ile görüşmesinden sonra basın mensuplarına açıklama yapan Anter, şunları kaydetti:

“Bugün babam Musa Anter cinayetinin 30 yıllık dava zaman aşımına uğramasının önceki son duruşması yapıldı. Biliyorsunuz babam 20 Eylül 1992'de öldürülmüştü. 20 Eylül 2022'de 30 senesini doldurmuş olacak. 21 Eylül 2022'de de herhalde son duruşma olacak, karar duruşması olacak. Bu son celsede karar verilmeyerek dava cezasızlık politikasına mahkum edildi. Bugün itibariyle davadan hukuken umudumuzu kesmiş bulunuyoruz.

Bugünkü görüşmede faili meçhul cinayetler, işkenceler ve gözaltında kayıp suçları ile devletin yüzleşmesini; bu suçların faillerinin bulunarak cezalandırılmasını; bu acıların bir daha asla yaşanmaması için kamusal reformu yapmasını, onarıcı adalet ve mekanizmalarını işletmesini ve sonrasında mağdurlar ile helalleşmesi talebi ile babamın dosyasını ‘ülkede adalet arayan ve herkesin yanında olacağım' diyen Kılıçdaroğlu'na emanet ettim. ‘Ben bu ülkeyi barıştıracağım’ diyerek çıktığı helalleşme yolculuğunun ülkemizde toplumsal barışı sağlamasını umut ettiğimizi belirttim.”