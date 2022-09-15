Politika

Başbakan’dan Baba Şeyh’e taziye telefonu

Başbakan Mesrur Barzani, kardeşinin vefatından dolayı Ezidi Kürtlerin Baba Şeyh'i Ali İlyas’a başsağlığı dileğinde bulundu.
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kürdistan Başbakan Mesrur Barzani Baba Şeyh Ali İlyas taziye

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Ezidi Kürtlerin Baba Şeyh'i Ali İlyas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başbakan, kardeşi Şeyh Hici’nin vefatından dolayı Baba Şeyh'e başsağlığı diledi.

Görüşmede üzüntülerini dile getiren Başbakan, “Yüce Allah’tan merhumu cennetiyle mükafatlandırmasını, ailesi ve yakınlarına sabır vermesini diyorum” dedi.

Baba Şeyh Ali İlyas da ilgisinden ve acılarını paylaşmasından dolayı kendisi ve ailesi adına Başbakan’a teşekkür etti.

Ezidi Kürtlerin Baba Şeyh’i Xertu Haci İsmail’in hayatını kaybetmesinin ardından yeni Baba Şeyh olarak belirlenen Ali İlyas, 18.11.2020’de düzenlenen dini törenle göreve başlamıştı.

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