ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, Ermenistan’a gidiyor

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Amerikan basınına konuşan kaynaklar, Temsilciler Meclisi Başkanı ve California Temsilcisi Pelosi'nin yanında Ermeni asıllı California Temsilcisi Jackie Speier ile Ermenistan'ı bu hafta sonu ziyaret edeceğini belirtti.

Pelosi'nin Berlin'de katılacağı bir zirvenin ardından Erivan'a geçeceğini belirten kaynaklar, Pelosi'nin burada Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve diğer hükümet yetkilileriyle bir araya geleceğini aktardı.

AZERBAYCAN-ERMENİSTAN SINIRINDA ÇATIŞMALAR

Azerbaycan-Ermenistan sınırında tansiyon yeniden yükseldi.

Azerbayacan Savunma Bakanlığı’nın internet sitesindeki açıklamaya göre, 12 Eylül'de Ermenistan sınırında başlayan çatışmalarda hayatını kaybeden asker sayısı 71’e yükseldi.

Azerbaycan, daha önceki açıklamasında 50 askerin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ise dünkü açıklamasında Azerbaycan sınırındaki çatışmalarda 105 Ermeni askerinin öldüğünü belirtmişti.

Azerbaycan-Ermenistan sınırında iki ülke askeri birlikleri arasında 12 Eylül gecesi ve 13 Eylül sabahında çıkan yoğun çatışmalar sonucu Azerbaycan güçlerine bağlı 50 asker de yaşamını yitirmişti.

Dağlık Karabağ bölgesindeki anlaşmazlık iki ülke arasında 2020 yılında altı hafta süren savaşa neden olmuştu. Zaman zaman çıkan sınır anlaşmazlıklarına rağmen iki ülke mayıs ayında barış görüşmelerini ilerletmek için uzlaşmıştı.